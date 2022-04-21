Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

Советник главы ОПУ указал, что за почти два месяца боевых действий Кремль на внешней арене потерпел только поражения. А Украина и Запад консолидировались.

"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовкам, или как переиграть в шахматы самих себя", - написал советник.

Подоляк считает, что экономика РФ уже сейчас "пробивает дно". Как следствие, Россия очутилась в полной политической и экономической изоляции.