"Кремль совсем не понимает, как устроен мир", - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента рассказал о падении позиций России в мире после двух месяцев войны против Украины
Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.
Советник главы ОПУ указал, что за почти два месяца боевых действий Кремль на внешней арене потерпел только поражения. А Украина и Запад консолидировались.
"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовкам, или как переиграть в шахматы самих себя", - написал советник.
Подоляк считает, что экономика РФ уже сейчас "пробивает дно". Как следствие, Россия очутилась в полной политической и экономической изоляции.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное