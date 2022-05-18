Кремль согласился на эвакуацию защитников Азовстали, чтобы объявить о полном контроле над Мариуполем, - ISW

Об этом сообщает институт исследования войны - ISW .

По мнению американских аналитиков, кремль мог согласиться на эвакуацию защитников Азовстали, чтобы поскорее объявить о полном контроле над Мариуполем. Эксперты считают, что об этом свидетельствует тот факт, что Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне в спешке готовят пресстур для иностранных журналистов по оккупированным территориям Украины с 18 по 21 мая.

Москва также могла пойти на такое соглашение, чтобы предотвратить критику по поводу неудачных попыток переправы через реку Северский Донец и общих медленных темпов наступления на Донбассе.

В то же время в ISW отмечают, что Россия может отказаться от обмена защитников Мариуполя. Некоторые депутаты госдумы РФ предлагают принять закон, запрещающий обмен пленных на защитников Азовстали, которых они намерены обвинить в военных преступлениях. Однако, по мнению аналитиков, кремль может проигнорировать инициативы госдумы или использовать их для саботирования переговоров с Украиной.

16 мая с Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

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