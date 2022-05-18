Кремль согласился на эвакуацию защитников Азовстали, чтобы объявить о полном контроле над Мариуполем, - ISW
Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы объявить о полном контроле над городом
Об этом сообщает институт исследования войны - ISW .
По мнению американских аналитиков, кремль мог согласиться на эвакуацию защитников Азовстали, чтобы поскорее объявить о полном контроле над Мариуполем. Эксперты считают, что об этом свидетельствует тот факт, что Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне в спешке готовят пресстур для иностранных журналистов по оккупированным территориям Украины с 18 по 21 мая.
Москва также могла пойти на такое соглашение, чтобы предотвратить критику по поводу неудачных попыток переправы через реку Северский Донец и общих медленных темпов наступления на Донбассе.
В то же время в ISW отмечают, что Россия может отказаться от обмена защитников Мариуполя. Некоторые депутаты госдумы РФ предлагают принять закон, запрещающий обмен пленных на защитников Азовстали, которых они намерены обвинить в военных преступлениях. Однако, по мнению аналитиков, кремль может проигнорировать инициативы госдумы или использовать их для саботирования переговоров с Украиной.
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- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
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