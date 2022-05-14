Кремль собирался депортировать 2 млн украинцев. Действовали более тысячи пересыльных лагерей, - Daily Mail

Об этом информирует Daily Mail.

Британское СМИ отметило, что получило "документы наивысшего уровня" из Кремля. Известно, что уже около 1,2 млн украинцев вывезли в Россию. Некоторые попали в отдаленные деревни в Сибири вблизи границы с Северной Кореей или даже на остров в Тихом океане недалеко от Японии.

Документы, полученные Daily Mail, раскрывают информацию о том, как депортация украинцев намечалась еще перед насчалом вторжения. Известно о заранее созданных 684 транзитных центрах, рассчитанных на 102 495 человек.

"В первом документе перечислено 152 центра, "готовых к приему" с 6 утра 21 февраля – за три дня до полного вторжения – и указываются даты, когда другие начнут действовать. Во втором документе от 29 апреля указано 1310 "учреждений", доступных для содержания украинцев – с уточнением, что 33 474 человека, в том числе 11 637 детей, уже находились в 496 различных центрах. Уполномоченная по правам человека Денисова отметила, что документы подтверждают, что политика депортации была спланирована на самом высоком уровне.

Она опасается, что Путин планирует вывезти два миллиона украинцев – около пяти процентов населения. Принудительная депортация практиковалась как царскими, так и коммунистическими правителями, перевозившими множество людей из стран Балтии, Кавказа и Крыма в малонаселенные районы, такие как Сибирь и степи Казахстана", – пишет Daily Mail.

Депортируют украинцев, чтобы отправить в фильтрационные лагеря для обнаружения "врагов РФ". Мужчин заставляют искать в разрушенных домах неразорванные снаряды, а также избавляться от следов массовых убийств. Пленным угрожают тюрьмой за попытку вернуться домой.

"Кремль собирает все данные с их мобильных телефонов, а также отпечатки пальцев и фото. Вызывает опасения, что такая информация будет передана в систему наблюдения китайского образца, которая использует технологию распознавания лиц и может отслеживать будущее передвижение людей", - говорится в сообщении.

Каждый десятый человек не проходит фильтрацию, после чего исчезает в лагерях и тюрьмах, известных пыткам.

Мужчина, который смог убежать из лагеря, рассказал, что его пытали электрошоком в секретной тюрьме, рассчитанной на 750 заключенных, тогда как в то время там находились 3 тыс. человек.

К тому же, из оккупированных на Донбассе детдомов россияне забрали около 2 тыс. детей, вероятно, чтобы отдать их в семьи в РФ. Напомним, Путин объявлял об упрощении правил усыновления украинских детей.

"Ужасы фильтрационной политики Путина осветили на прошлой неделе, когда четырехлетняя девочка по имени Алиса прибыла в Запорожье, город на юге Украины, после ее эвакуации из Мариуполя.

Эта маленькая девочка, которая была снята на видео, как она молит о помощи в бункере под осажденным металлургическим заводом "Азовсталь", выдержала 29-часовую дорогу в автобусе только с рюкзаком, в котором была одежда и записка от ее матери Виктории Обдиной, просившей родственников заботиться о ее ребенке.

Виктория исчезла после того, как их разлучили в ключевом фильтрационном лагере в Безымянном, в 20 милях от Мариуполя. Ее "преступлением" было быть врачом, ухаживающим за украинскими бойцами, ранеными в бою за "Азовстали", – пишет Daily Mail.

Во время эвакуации из Азовстали вывезли 4-летнюю девочку Алису, а ее маму забрали в ОРДЛО. Сотрудница Запорожской ОВА приютила четырехлетнюю Алису, мать которой рашисты во время эвакуации из "Азовстали" отправили в фильтрационный лагерь.

В фильтрационных лагерях Мариуполя россияне пытают мужчин, отбирают у них документы, готовят к "параду" и держат в бесчеловечных условиях, в результате чего один человек погиб, а также случаи заражения туберкулезом среди удерживаемых.

Ранее было зафиксировано местонахождение 300 депортированных мариупольцев, которых кафиры принудительно вывезли на территорию РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb