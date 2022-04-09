Об этом сообщает BBC.

"Координация между командными центрами была действительно плохой, – сказал ВВС чиновник одного из западных силовых ведомств, – поскольку российские войска никогда не учились работать таким образом". Операциями, направленными на лучшую координацию, сейчас руководит командующий Южного военного округа – это, как сообщается, генерал Александр Дворников.

"У этого командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем улучшения общего командования и управления", – сказал источник BBC.

Западные эксперты заявили, что видят поэтапную отправку новых сил на Донбасс, а не остановку, чтобы позволить силам должным образом перегруппироваться.

"Есть напряженность между военной логикой правильной нацеленности вооруженных сил для активизации российской операции на Донбассе, потенциального использования более соответствующей тактики и извлечение определенных уроков из катастрофических операций", - считает один из экспертов.

Считается, что Россия имеет чуть менее 100 батальонных тактических групп, которые годятся для операций, после того, как были возобновлены после боев. Это была бы "значительная" российская сила, но специалисты на Западе считают, что российская тактика была такой, что даже с количественным преимуществом их сдерживало меньшее количество украинских подразделений, которые действовали гораздо умнее.

"Если Россия не сможет изменить свою тактику и не будет гораздо эффективнее в использовании всех инструментов в свою пользу, если ей это не удастся сделать, тогда очень тяжело ждать успеха даже в этих ограниченных целях, которые они ставят", - сказал чиновник.



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