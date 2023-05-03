Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Кремль распространил новые инструкции российским государственным СМИ относительно того, как освещать будущее потенциальное украинское контрнаступление", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, если такие инструкции реальны, это свидетельствует о том, что российское руководство создает информационные условия как для эффективной защиты РФ, так и смягчения потрясений в российском информационном пространстве от успехов Украины.

Так, 2 мая о получении подобных инструкций заявляло российское оппозиционное издание "Медуза". Там государственным СМИ предписывается "не снижать ожиданий относительно объявленного украинского контрнаступления" или заявлять, что Украина не готова к контрнаступлению, трактуя возможность наступления ВСУ как данность.

Также отмечается, что российская пресса должна сосредоточиться на помощи Запада в области безопасности и поддержки Украины.

В "Медузе" говорят, что источники, близкие к администрации президента РФ Владимира Путина, заявляют, что цель освещения таких установок - позволить Кремлю объявить о военной победе в случае неудачи украинского контрнаступления и обосновать успешное контрнаступление, утверждая, что потери РФ будут ясны, поскольку "весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте".

"Документ свидетельствует о том, что Кремль готовится, если не ожидает, успехов Украины и планирует смягчить деморализацию в российском информационном пространстве. Это важная российская адаптация предыдущих украинских контрнаступлений на Херсонщине и Харьковщине, которые повлекли за собой драматические потрясения и деморализацию как в российской армии, так и в российском информационном пространстве, которые Кремль, вероятно, стремится смягчить", – считают эксперты.

Кроме того, российская реакция на якобы нанесение удара по автомобилю с командующим Силами территориальной обороны Украины генерал-майором Игорем Танцюрой свидетельствует о попытках РФ представить любые российские операции как задерживающие потенциальные контрнаступательные действия Украины, считают в Институте.

Так, финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил 2 мая, что вагнеровцы нанесли удар по украинскому бронеавтомобилю с Танцюрой на пути в Бахмут. Основатель ЧВК опубликовал видео, якобы демонстрирующее этот удар. В то же время спикер украинских Сил территориальной обороны Денис Зелинский опроверг заявление Пригожина и заявил, что "все живы и здоровы".

ISW отмечает, что российские военкоры широко растиражировали заявление Пригожина и выставили его как информационную победу. Один российский блоггер утверждал, что Танцюра получил приказ перебросить резервы в Бахмут и подготовить украинские силы к проведению контратак в этом районе.

Такая подача информации осветила российский удар как оперативно важное событие, отсрочившее потенциальные будущие украинские контрнаступательные действия, подчеркнули аналитики.

В отчете напоминается, как ранее российские провоенные блогеры утверждали, что удар по Павлограду 1 мая повлиял на критически важный украинский центр логистики и накопления и предполагали, что этот удар отсрочит украинские контрнаступательные действия.