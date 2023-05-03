Кремль раздал пропагандистам методики об освещении предстоящего контрнаступления ВСУ, - ISW
В России уже готовят информационное пространство для россиян с намерением снизить потрясение от успехов украинских воинов: местным пропагандистским СМИ раздали инструкции по освещению предстоящего контрнаступления
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Кремль распространил новые инструкции российским государственным СМИ относительно того, как освещать будущее потенциальное украинское контрнаступление", - говорится в сообщении.
Аналитики считают, если такие инструкции реальны, это свидетельствует о том, что российское руководство создает информационные условия как для эффективной защиты РФ, так и смягчения потрясений в российском информационном пространстве от успехов Украины.
Так, 2 мая о получении подобных инструкций заявляло российское оппозиционное издание "Медуза". Там государственным СМИ предписывается "не снижать ожиданий относительно объявленного украинского контрнаступления" или заявлять, что Украина не готова к контрнаступлению, трактуя возможность наступления ВСУ как данность.
Также отмечается, что российская пресса должна сосредоточиться на помощи Запада в области безопасности и поддержки Украины.
В "Медузе" говорят, что источники, близкие к администрации президента РФ Владимира Путина, заявляют, что цель освещения таких установок - позволить Кремлю объявить о военной победе в случае неудачи украинского контрнаступления и обосновать успешное контрнаступление, утверждая, что потери РФ будут ясны, поскольку "весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте".
"Документ свидетельствует о том, что Кремль готовится, если не ожидает, успехов Украины и планирует смягчить деморализацию в российском информационном пространстве. Это важная российская адаптация предыдущих украинских контрнаступлений на Херсонщине и Харьковщине, которые повлекли за собой драматические потрясения и деморализацию как в российской армии, так и в российском информационном пространстве, которые Кремль, вероятно, стремится смягчить", – считают эксперты.
Кроме того, российская реакция на якобы нанесение удара по автомобилю с командующим Силами территориальной обороны Украины генерал-майором Игорем Танцюрой свидетельствует о попытках РФ представить любые российские операции как задерживающие потенциальные контрнаступательные действия Украины, считают в Институте.
Так, финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил 2 мая, что вагнеровцы нанесли удар по украинскому бронеавтомобилю с Танцюрой на пути в Бахмут. Основатель ЧВК опубликовал видео, якобы демонстрирующее этот удар. В то же время спикер украинских Сил территориальной обороны Денис Зелинский опроверг заявление Пригожина и заявил, что "все живы и здоровы".
ISW отмечает, что российские военкоры широко растиражировали заявление Пригожина и выставили его как информационную победу. Один российский блоггер утверждал, что Танцюра получил приказ перебросить резервы в Бахмут и подготовить украинские силы к проведению контратак в этом районе.
Такая подача информации осветила российский удар как оперативно важное событие, отсрочившее потенциальные будущие украинские контрнаступательные действия, подчеркнули аналитики.
В отчете напоминается, как ранее российские провоенные блогеры утверждали, что удар по Павлограду 1 мая повлиял на критически важный украинский центр логистики и накопления и предполагали, что этот удар отсрочит украинские контрнаступательные действия.
- Ранее в Институте предполагали, что министерство обороны РФ активно информирует о ракетных ударах по территории Украины, чтобы снизить уровень обеспокоенности будущего украинского контрнаступления.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.41
Покупка 37.41Продажа 37.98
-
EUR
Покупка 40.89Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное