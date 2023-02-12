Кремль рассматривает Молдову как плацдарм для последующей войны против Украины, - журналист
Молдова интересует Россию как площадка, чтобы зайти на территорию Украины из других областей, из которых не было атак
Об этом в эфире Еспресо заявил журналист-расследователь RISE Moldova Владимир Тхорик.
"Скорее всего, Кремль рассматривает Молдову как плацдарм для контроля сухопутного коридора и для нападения на Украину. Молдова сама по себе вряд ли интересует Россию, а как площадка, чтобы зайти на территорию Украины из других областей, из которых не было атак", - сказал он.
Тхорик ответил на вопрос о реакции Молдовы на заявления украинских властей.
"После заявлений Зеленского о том, что Россия готовит в Молдове смену власти, спецслужба Молдовы заявила, что она в курсе этих планов и идут меры, чтобы нейтрализовать приверженцев Кремля в стране, которые попытаются свергнуть власть. Есть нюанс, что в Молдове в этом году начинается ряд выборов. Я думаю, власть готова справиться с этим", - подытожил журналист.
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