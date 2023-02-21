Кремль пытается вытеснить Пригожина, - исполнительный директор Украинского института будущего Денисенко
Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что Пригожин пытается добиться гарантий от Путина
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У Пригожина ограничен человеческий ресурс. Этот человеческий ресурс он смог раздуть благодаря зекам, сейчас эти зеки заканчиваются. У него есть базовых 10-12 тыс. вагнеровцев, и по разным оценкам осталось 10-15 тыс. зеков. Ему больше негде брать людей" "Пригожин хорошо понимает, что его зэков перемалят за следующий, условно, месяц. Ему нужно "накачать" рейтинг доверия к нему, чтобы потом пытаться торговать этим уровнем доверия. Это понимают и в Кремле", - подчеркнул Денисенко.
Исполнительный директор Украинского института будущего также добавил, что в Кремле против Пригожина началась большая игра по его вытеснению.
"В Кремле понимают, что количество его людей ограничено, что они могут повоевать еще месяц – два, а дальше его по существу не станет. Началась игра на истощение Пригожина. Думаю, что Пригожин выступает против Путина. Пригожин понимает, что система может снести его достаточно легко. Пригожин хочет добиться каких-либо гарантий от Путина, но Путин не хочет с ним встречаться. Пригожин сейчас ничего не может сделать, как только нагнетать ситуацию", - отметил Денисенко.
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