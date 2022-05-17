Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.



Сообщается, что Кремль решил вовлечь в процесс создания пропутинских фейков европейских журналистов и мировые СМИ.



По данным разведки, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России срочно готовит престур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.



Стало известно, что с 18 по 21 мая россияне планируют показать иностранным журналистам разрушенные районы Мариуполя.



"Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже ввезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам" защитников Мариуполя", – информирует ГУР.



Кроме того, в так называемый "пресс-тур" входит поездка представителей СМИ в Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск, а также в Донецк. Там запланирована встреча СМИ с предводителем псевдореспублики "ДНР" Пушилиным.



Выезд на территорию временно оккупированных украинских городов планируют провести из Ростова-на-Дону.



К участию в "пресс-туре" минобороны РФ планирует привлечь представителей СМИ из Франции, США, Германии, Японии, Греции, Китая, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb