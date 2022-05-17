Кремль пытается привлечь мировые СМИ к распространению российских фейков
Минобороны РФ планирует провести для иностранных СМИ "пресс-тур" оккупированными населенными пунктами Украины, чтобы обвинить ВСУ в преступлениях российских оккупантов
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Сообщается, что Кремль решил вовлечь в процесс создания пропутинских фейков европейских журналистов и мировые СМИ.
По данным разведки, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России срочно готовит престур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.
Стало известно, что с 18 по 21 мая россияне планируют показать иностранным журналистам разрушенные районы Мариуполя.
"Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже ввезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам" защитников Мариуполя", – информирует ГУР.
Кроме того, в так называемый "пресс-тур" входит поездка представителей СМИ в Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск, а также в Донецк. Там запланирована встреча СМИ с предводителем псевдореспублики "ДНР" Пушилиным.
Выезд на территорию временно оккупированных украинских городов планируют провести из Ростова-на-Дону.
К участию в "пресс-туре" минобороны РФ планирует привлечь представителей СМИ из Франции, США, Германии, Японии, Греции, Китая, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.
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