Об этом сообщила украинская разведка в телеграмме .

"Количество российских граждан, желающих отправиться на войну в Украину, все уменьшается. Чтобы по крайней мере частично сохранить возможность формировать новые резервы, кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в ВС РФ иностранных граждан", - отметили в ведомстве.

В Московском регионе местные власти приказали работникам военных комиссариатов и полиции для формирования новых армейских подразделений "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Кроме денег, тем, кто согласится подписать контракт и уехать воевать против Украины, предлагают российское гражданство.

В то же время в Чечне формируют и готовят четыре батальона для войны против Украины. Значительная часть "добровольцев" у них - похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности. Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пыткой их заставляют подписывать контракты для участия в войне.

"Практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, воюющих в Украине в угоду Москве, порождает волны недовольства среди жителей Чечни. Граждане республики выражают возмущение тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и гибнуть на "чужой" войне двух христианских народов - россиян и украинцев .Такая политика кадырова воспринимается, как измена мусульман, - отметили в разведке.

16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне понесут потери и отступают в некоторых районах на Бахмутском, Славянском и Южнобужском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb