Кремль пытается открыть второй фронт на Балканском полуострове, - руководитель проекта "Балканский обозреватель" Ищенко
Руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко считает, что Россия может использовать ситуацию на Балканском полуострове, чтобы открыть второй фронт в Европе
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"
"Мне кажется, что Россия рассматривает Европу, как большую шахматную доску, на которой Запад делает свои шаги, а они свои. И именно конфронтация между Сербией и Косово является своеобразным противостоянием Запада и России. В Украине часто говорят, что Россия таким образом пытается отвлечь внимание Запада от войны в Украине. Однако это не так", - объяснила Ищенко.
Руководитель проекта "Балканский обозреватель" подчеркнула, что Россия может открыть второй фронт в Европе, использовав конфронтацию между Сербией и Косово.
"Запад и Россия рассматривают Балканский полуостров как отдельный кейс. События в Украине и на Балканском полуострове развиваются параллельно. Нет никакого переключения внимания от войны в Украине. Однако все же Россия, кажется, пытается попытаться открыть второй фронт на Балканском полуострове", - добавила. она.
- Напомним, 31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией прекратила их деятельность.
- 1 августа стало известно, что в Косово было отложено на месяц перерегистрацию документов сербов. Впоследствии на границе Косово и Сербии исчезли все баррикады и возобновилось движение.
- 6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах, на которых пришли к компромиссу.
- 1 сентября стало известно, что Сербия отменила процедуру выдачи своих документов косоварам после договоренностей, достигнутых с Приштиной при посредничестве ЕС.
- 8 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе.
- Уже 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.
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