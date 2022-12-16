Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Мне кажется, что Россия рассматривает Европу, как большую шахматную доску, на которой Запад делает свои шаги, а они свои. И именно конфронтация между Сербией и Косово является своеобразным противостоянием Запада и России. В Украине часто говорят, что Россия таким образом пытается отвлечь внимание Запада от войны в Украине. Однако это не так", - объяснила Ищенко.

Руководитель проекта "Балканский обозреватель" подчеркнула, что Россия может открыть второй фронт в Европе, использовав конфронтацию между Сербией и Косово.

"Запад и Россия рассматривают Балканский полуостров как отдельный кейс. События в Украине и на Балканском полуострове развиваются параллельно. Нет никакого переключения внимания от войны в Украине. Однако все же Россия, кажется, пытается попытаться открыть второй фронт на Балканском полуострове", - добавила. она.