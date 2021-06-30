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Кремль пытается "легитимизировать" воды вокруг Крыма еще с 2018 года, - Шелест

30 июня, 2021 среда
16:03
Общество

Директор безопасности программы Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест уверена, что Россия провокациями в Черном море пытается "легитимизировать" воды вокруг Крыма и начала это делать с 2018 года, создав инцидент с украинскими судами

Такое мнение она высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Российская Федерация пытается" легитимизировать "территориальные воды вокруг аннексированного полуострова Крым как свои. Этот процесс начался еще в ноябре 2018 года, когда произошел инцидент с украинскими кораблями. Соответственно то, что происходит в последнее время, в частности во время военных учений и прохода кораблей в акватории Черного моря - не первые случаи провокаций со стороны Российской Федерации. Но в случае с британским и нидерландским судами нужно обращать внимание на политические заявления ", - пояснила Шелест.

Шелест заметила, что кроме чисто технического и безопасного компонента есть последствия, к которым могли бы привести такие действия России. Пани Шелест также добавила, что важно следить за политическими заявлениями Кремля, поскольку риторика Российской Федерации каждый раз направлена на то, чтобы узаконить территориальные воды вокруг Крыма как российские.

"На самом деле, последствия от провокаций России в Черном море могут быть гораздо серьезнее. Поэтому очень важно, чтобы наши партнеры демонстрировали не просто несогласие с действиями РФ, но и возможное игнорирование посягательств Кремля на воды вокруг Крыма", - добавила Шелест.

По мнению пани Шелест, для российской пропаганды важно создать картинку мощи их армии. По ее словам, Нидерланды не подтвердили информацию о том, что их судно после предупреждения от российских военных изменило курс, а ранее британский эсминец никак не отреагировал на предупреждения со стороны россиян. Она добавила, что россияне же давали другую информацию, поскольку именно информация о том, что российские войска заставили изменить курс кораблей НАТО, - замечательный контент для пропаганды Кремля.

  • Напомним, пресс-служба Минобороны Нидерландов сообщила, что 24 июня российские истребители создали опасную ситуацию у фрегата ВМС страны Evertsen в Черном море
  • Российские СМИ сообщают о том, что Черноморский флот России начал обучение : в море вышла дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр"
  • 23 июня российские СМИ со ссылкой на Минобороны написали, что россияне сделали предупредительные выстрелы с Су-24 по эсминцу Великобритании Defender
  • 3 июня в Британии опровергли информацию о предупредительных выстрелах со стороны россиян по эсминцу Defender в водах оккупированного Крыма

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Крым
вода для Крыма
Комментарий с Кристиной Шкудор
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