Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Отвечая субъекту Пескову: надеюсь, в Москве смогут найти в себе силы "реально оценить положение дел", сравнить свои "успехи" со знаменитым "все идет по плану", прекратить огонь, отвести войска и закончить насиловать свои пропагандистские "глубокие глотки" ", – написал Подоляк.

Он указал на "успехи" России. В частности, на то, что Европа отказывается от российской нефти, а впоследствии, очевидно, диверсифицирует и газ – это около половины ВВП России. Денег точно будет меньше. Но зачем в зоне-лагере деньги вообще?

Российская экономика возвращается к 90-м: в дефиците не только автозапчасти, но и чайные пакетики. Но ведь такое крутое "импортозамещение"...

Более 32 тысяч российских "солдатов" уже погибли, раненых еще больше. Утрачены тысячи единиц техники. Но ведь "бабы еще родят".

Подоляк считает бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации попыткой обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем "вонзить нож в спину".

"Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал.

Но зачем так истерично демонстрировать этот инфантилизм? Украина обязательно вернется в переговорный процесс. Только в верный момент и с сильной переговорной позицией. Тогда когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды", — подытожил советник главы ОПУ.

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