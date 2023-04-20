Об этом пишет ISW.

В отчете института говорится, что Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ), похоже, проводит широкомасштабную инспекцию внутренних органов безопасности.

Это происходит якобы из-за "утечки данных российских спецслужб по просьбе граждан Украины".

Сообщения о рейдах ФСБ и МВД в отделениях полиции Москвы происходят на фоне серии арестов и увольнений высокопоставленных членов руководства Росгвардии

Аналитики отмечают, что Кремль может подталкивать к таким арестам и расследованиям, чтобы проинспектировать аппарат внутренней безопасности с целью устранения вышедших из-под контроля Кремля чиновников и последующей консолидации контроля над органами внутренней безопасности.