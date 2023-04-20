Кремль проводит "чистку" полиции и Росгвардии для усиления контроля над ними, – ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что в России проводят чистку аппарата внутренней безопасности, чтобы устранить "неугодных" Кремлю чиновников
Об этом пишет ISW.
В отчете института говорится, что Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ), похоже, проводит широкомасштабную инспекцию внутренних органов безопасности.
Это происходит якобы из-за "утечки данных российских спецслужб по просьбе граждан Украины".
Сообщения о рейдах ФСБ и МВД в отделениях полиции Москвы происходят на фоне серии арестов и увольнений высокопоставленных членов руководства Росгвардии
Аналитики отмечают, что Кремль может подталкивать к таким арестам и расследованиям, чтобы проинспектировать аппарат внутренней безопасности с целью устранения вышедших из-под контроля Кремля чиновников и последующей консолидации контроля над органами внутренней безопасности.
- Также в сегодняшнем отчете ISW пишет о том, почему Россия использует "шахеды".
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