Кремль прокомментировал возможность транзита газа через Украину после 2024 года

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ .



"Президент Путин неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года. Это исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности", - сказал он.



Песков добавил, что хотел бы увидеть в совместном заявлении США и Германии "посыл для Украины".



"О том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий", - отметил Песков.



По его словам, "такого посыла Кремль не увидел".

Напомним, 21 июля США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2"