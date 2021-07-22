Кремль прокомментировал возможность транзита газа через Украину после 2024 года
В Кремле заявили, что Украине нужно "проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий"
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ .
"Президент Путин неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года. Это исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности", - сказал он.
Песков добавил, что хотел бы увидеть в совместном заявлении США и Германии "посыл для Украины".
"О том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий", - отметил Песков.
По его словам, "такого посыла Кремль не увидел".
- Напомним, 21 июля США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2"
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