Кремль продолжает использовать еду как оружие: посол США о ракетных ударах по Одессе
Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что кремль продолжает использовать еду как оружие
Об этом она написала в своем твиттере.
"Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности", - говорится в сообщении.
- 22 июля 2022 года Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны, Россия подписала зеркальный договор.
- 22 июля Мининфраструктуры заявило , что первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.
- Сегодня, 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт. В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное