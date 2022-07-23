Об этом она написала в своем твиттере.

"Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности", - говорится в сообщении.

22 июля 2022 года Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны, Россия подписала зеркальный договор.

22 июля Мининфраструктуры заявило , что первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

Сегодня, 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт. В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

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