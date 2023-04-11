Кремль продолжает дискредитацию ЧВК Вагнера из-за политических амбиций Пригожина, - ISW
Игнорируя запросы руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, Кремль усиливает свои шаги по дискредитации и подрыву его авторитета в обществе и военных
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
МИД РФ и другие российские госструктуры, вероятно, стараются пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой. Минобороны России отказалось называть ЧВК Вагнера участниками битвы под Бахмутом, сославшись на "штурмовые отряды".
Российский политолог Алексей Мухин, сотрудничающий с российскими государственными СМИ, подверг критике Пригожина за преследование политических целей, которые ставят под угрозу силы Вагнера в Бахмуте.
Руководитель ЧВК Вагнера, вероятно, все еще пытается вообразить себя способным государственным деятелем, способным влиять на внутреннюю и внешнюю политику РФ, а также пытается заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества.
- Британская разведка 7 апреля отмечала, что под Бахмутом "вагнеровцы и россияне могли улучшить сотрудничество".
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