"Кремль признал свою агрессию против Украины": Резников призвал мир отреагировать на признание Россией "Л/ДНР"

Об этом он написал в твиттере .



"Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины", - подчеркнул глава Миноборроны.



Алексей Резников заверил, что страна сохраняет уверенность и спокойствие, а также способна защитить себя и суверенитет.



"Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - заметил министр.

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