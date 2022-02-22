"Кремль признал свою агрессию против Украины": Резников призвал мир отреагировать на признание Россией "Л/ДНР"
Министр обороны Алексей Резников призвал страны мира реагировать на признание Россией "Л/ДНР" и заверил в готовности Украины защитить свой суверенитет
Об этом он написал в твиттере .
"Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины", - подчеркнул глава Миноборроны.
Алексей Резников заверил, что страна сохраняет уверенность и спокойствие, а также способна защитить себя и суверенитет.
"Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - заметил министр.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР".
- Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ
- Великобритания на заседании Совбеза ООН заявила, что расширит санкции против РФ.
- Германия пообещала жестко ответить на признание Россией "Л/ДНР".
- РФ на Совбезе ООН заявила, что признание "ЛДНР" не изменяет Минские соглашения и обвинила Украину в обстрелах на Донбассе.
- Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия признает "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей .
- Грузия приговорила решение РФ признать "Л/ДНР", а Франция планирует наложить на Россию санкции.
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