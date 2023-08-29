Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Кремль приказал спецслужбам готовиться к угрозе нового военного мятежа, - СМИ

Кремль приказал спецслужбам готовиться к угрозе нового военного мятежа, - СМИ

29 августа, 2023 вторник
09:07
Мир ЧВК Вагнера

В Кремле считают, что и после ликвидации основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники.

По словам источников из силовых и правительственных структур, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить выступлений, подобных тому, что ЧВК Вагнера организовала в конце июня.

Подошедшие на расстояние менее 200 км до Москвы танки произвели "незабываемое впечатление" на Путина. Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и не послушался личного приказа президента, поэтому был признан угрозой режиму, сказали четыре источника.

Наследие Пригожина - военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, подкрепленные медиаимперией из телеграм-каналов и политтехнологов. По прогнозам источников, в нынешнем виде Кремль не сможет сохранить ЧВК Вагнера.

"Многие члены ЧВК Вагнера считают, что за (гибелью Пригожина) могут стоять власти. И власть не может игнорировать такие риски", - говорит аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Добавляется, что через два дня после ликвидации Пригожина президент РФ Владимир Путин подписал указ, требующий от вагнеровцев присягнуть на верность. Все члены внеармейских военизированных формирований, включая добровольческие батальоны и территориальную оборону, обязаны принять присягу перед государственным флагом и присягнуть защищать "конституционный" строй.

"Путин хочет более жестко контролировать ЧВК Вагнера, чтобы убедиться, что он не столкнется с повторением кризиса в будущем", - отмечает Натия Сескуриа, научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute.

Мятеж Пригожина и авиакатастрофа

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

На это финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Евгений Пригожин был замечен на форуме "Россия - Африка" 27 июля - это первое публичное появление финансиста ЧВК Вагнера после мятежа.

Позже, 23 августа, в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Россия
російська армія
Война с Россией
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
Читайте также:
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
28 августа, 2023 понедельник
Минобороны официально подтвердило освобождение села Работино в Запорожской области
Сергій Згурець
28 августа, 2023 понедельник
Згурец объяснил, к какой линии обороны противника продвигаются ВСУ после освобождения Работиного
Каталін Новак
28 августа, 2023 понедельник
"Не вижу ни одного военного решения": президент Венгрии призвала Зеленского начать переговоры с РФ
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.56
    Покупка 37.56
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
29 августа
10:05
OPINION
Проблемы спецэффектами не решаются
09:37
Впервые в мире ученые обнаружили в мозгу человека 8-сантиметрового червя
09:28
Агрессивная форма детского рака, развивающаяся в мышечной ткани, может получить новый метод лечения
09:22
В День памяти защитников Укрпочта выпустила новую марку
09:20
ВСУ имели успех на направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области, - Генштаб
09:17
Эксклюзив
На Бахмутском направлении сконцентрировано около 120 тыс. солдат РФ, - боец ВСУ
09:07
Южная Корея увеличила помощь Украине в восемь раз, до $394 млн в следующем году
09:00
Сегодня Украина отмечает День памяти погибших защитников
08:56
США одобрили продажу крылатых ракет большой дальности Японии
08:37
Беларусь готовится к военным учениям ОДКБ. В ВСУ не исключают провокации на северных границах
08:34
Тотальная коррупция, безуспешное контрнаступление и уныние партнеров: Кремль определил тематику нового этапа информационной войны против Украины
08:16
Toyota
После сбоя системы в Японии остановились 14 заводов Toyota
08:11
В Беларуси вагнеровцам уже месяц выдают паспорта с измененными фамилиями, - оппозиционер
07:54
Обновлено
За сутки войны в Украине Россия потеряла 530 военных, 14 танков и 4 крылатых ракеты, - Генштаб ВСУ
07:44
OPINION
Что делать с Россией после войны?
07:25
OPINION
Николай Княжицкий
О Папе Франциске, Ярославе Галане и нашей Победе
07:22
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын заявил, что на военно-морском флоте КНДР разместят ядерное оружие
07:04
Погибшим в авиакатастрофе на Житомирщине пилотам присвоили посмертные воинские звания
06:58
Китай больше не будет требовать от туристов обязательных COVID-тестов
06:40
В Германии член горсовета нарисовал свастику и написал "Fuc* UA" на двух автомобилях с украинскими номерами
06:20
Россия обвинила Украину в атаке беспилотниками по Тульской области
06:05
Кулеба заявил, что Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из российского плена
06:00
В США пожарный вертолет упал на коттедже: два человека погибли
05:36
В Саудовской Аравии разбился истребитель Tornado, пилоты не пострадали
05:08
В армии РФ элитные подразделения деградируют в обороне, что ослабляет их атакующую способность - ISW
04:40
Джо Байден
Байден вскоре планирует посетить Вьетнам, - Белый дом
04:12
Первые в мире: в Японии будут производить пластиковые бутылки из биосырья
03:44
Госпитали Севастополя переполнены ранеными военными РФ
03:16
В партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи
02:48
Выборы в Украине: сенатор США Грэм призвал партнеров помочь в их проведении
02:20
Иран, ремонтирующий самолет Аэрофлота, существенно продлил сроки выполнения работ
01:52
Завершена первая нить водопровода в Кривой Рог, которую пришлось прокладывать после подрыва Каховской ГЭС
01:43
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 пострадавших
01:24
Выборы в США: конкурент Трампа пообещал пожертвовать Украиной ради соглашения с РФ против Китая
00:56
Резников рассказал о вероятности дополнительной мобилизации и цифровизации работы ТЦК
00:28
Худший пример империализма и крайнего русского национализма: глава УГКЦ Святослав отреагировал на обращение Папы к молодежи из РФ
00:20
РФ обстреляла Торецк из РСЗО "Ураган", убив мирную жительницу и ранив еще трех гражданских
2023, понедельник
28 августа
23:51
НБУ смягчил продажу иностранной валюты населению. Какие условия
23:21
За 4 дня проката исторический экшн "Довбуш" собрал 8,7 млн грн - Forbes
22:39
Страны бассейна Дуная осудили атаки России на украинские порты из-за серьезных экологических рисков
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV