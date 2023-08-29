Кремль приказал спецслужбам готовиться к угрозе нового военного мятежа, - СМИ

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники.

По словам источников из силовых и правительственных структур, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить выступлений, подобных тому, что ЧВК Вагнера организовала в конце июня.

Подошедшие на расстояние менее 200 км до Москвы танки произвели "незабываемое впечатление" на Путина. Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и не послушался личного приказа президента, поэтому был признан угрозой режиму, сказали четыре источника.

Наследие Пригожина - военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, подкрепленные медиаимперией из телеграм-каналов и политтехнологов. По прогнозам источников, в нынешнем виде Кремль не сможет сохранить ЧВК Вагнера.

"Многие члены ЧВК Вагнера считают, что за (гибелью Пригожина) могут стоять власти. И власть не может игнорировать такие риски", - говорит аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Добавляется, что через два дня после ликвидации Пригожина президент РФ Владимир Путин подписал указ, требующий от вагнеровцев присягнуть на верность. Все члены внеармейских военизированных формирований, включая добровольческие батальоны и территориальную оборону, обязаны принять присягу перед государственным флагом и присягнуть защищать "конституционный" строй.

"Путин хочет более жестко контролировать ЧВК Вагнера, чтобы убедиться, что он не столкнется с повторением кризиса в будущем", - отмечает Натия Сескуриа, научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute.

Мятеж Пригожина и авиакатастрофа

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

На это финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Евгений Пригожин был замечен на форуме "Россия - Африка" 27 июля - это первое публичное появление финансиста ЧВК Вагнера после мятежа.

Позже, 23 августа, в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .