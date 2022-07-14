Кремль приказал сформировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что каждый регион должен создать по крайней мере один добровольческий батальон.

"Термин "мобилизация волонтеров", скорее всего, означает, что Кремль приказал 85 "субъектам федерации" (регионам, включая оккупированный Севастополь и Крым) вербовать и финансово стимулировать добровольцев для формирования новых батальонов, а не ссылаться на буквальную мобилизацию, которая базируется на призывной или обязательной активизации всех резервистов России", – говорится в сообщении.

Российские СМИ уже подтвердили создание или развертывание добровольческих батальонов в Курской, Приморском краях, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москве, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях в конце июня и начале июля. Официальные лица Тюменской области объявили о формировании добровольческих подразделений (а не батальона) 7 июля.

Военные эксперты прогнозируют, что до конца августа добровольческие батальоны могут сформировать около 34 тысяч новых военнослужащих, если каждый регион создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

Сообщают, что новосформированные батальоны выезжают на полигоны и, вероятно, завершат подготовку до конца августа, но они не будут боеспособными за столь короткий период.

9 июля мы писали, что российские власти не объявляют мобилизацию, но продолжают набирать контрактников через центры занятости. Есть более 20 тысяч вакансий для военнослужащих.

12 июля адвокат Николай Полозов сказал, что российское общество может резко отреагировать на объявление всеобщей мобилизации в РФ.

13 июля в Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации. оккупанты вербуют людей в Мариуполе под видом трудоустройства в пожарные части.

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