Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны в telegram .

По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.

8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено шесть носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр".

"Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности", - подытожили в ГУР.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину.

Утром 10 октября в разных районах столицы прогремели взрывы. Пять человек погибли, еще более 30 травмированы или ранены в результате ударов россиян.

Кроме Киевщины, обстрелы потерпели Хмельницкая, Житомирская, Харьковская, Ивано-Франковская, Сумская, Полтавская, Львовская области.

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