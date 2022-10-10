Кремль приказал нанести массированный ракетный удар по Киеву еще до подрыва Крымского моста, - ГУР
Российские военные получили указание из кремля нанести массированный ракетный удар по Киеву еще до подрыва Крымского моста, который произошел 8 октября
Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны в telegram .
По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.
В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.
8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено шесть носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр".
"Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности", - подытожили в ГУР.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину.
- Утром 10 октября в разных районах столицы прогремели взрывы. Пять человек погибли, еще более 30 травмированы или ранены в результате ударов россиян.
- Кроме Киевщины, обстрелы потерпели Хмельницкая, Житомирская, Харьковская, Ивано-Франковская, Сумская, Полтавская, Львовская области.
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