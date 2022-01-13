Кремль пригрозил разорвать отношения с США в случае введения санкций против Путина

Об этом сообщает ТАСС.



По словам Пескова, введение Вашингтоном санкций против президента России Владимира Путина сравнимо с разрывом отношений.



Напомним, 12 января в Сенате США обнародовали новый пакет санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину. Законопроект введет жесткие санкции против высших российских военных и правительственных чиновников, включая президента Владимира Путина и других лидеров, а также ключевые банковские учреждения, если Москва будет участвовать в военных действиях против Украины.



"Сочетание по времени этих заявлений и переговоров - попытка оказывать давление на Москву. Она априори бессмысленна, потому что речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неизбежного адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений", - заявил представитель Кремля.

10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".

12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил , что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

В Минобороны России заявили , что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.