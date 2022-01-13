Кремль пригрозил разорвать отношения с США в случае введения санкций против Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении России, направленные на Владимира Путина, могут привести к расторжению отношений между государствами
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, введение Вашингтоном санкций против президента России Владимира Путина сравнимо с разрывом отношений.
Напомним, 12 января в Сенате США обнародовали новый пакет санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину. Законопроект введет жесткие санкции против высших российских военных и правительственных чиновников, включая президента Владимира Путина и других лидеров, а также ключевые банковские учреждения, если Москва будет участвовать в военных действиях против Украины.
"Сочетание по времени этих заявлений и переговоров - попытка оказывать давление на Москву. Она априори бессмысленна, потому что речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неизбежного адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений", - заявил представитель Кремля.
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