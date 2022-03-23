Кремль пригрозил, что появление миротворцев НАТО в Украине приведет к прямому столкновениям РФ с Альянсом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что введение в Украину миротворческого контингента НАТО приведет к прямому столкновению РФ с Альянсом
Заявление Лаврова цитируют СМИ страны-агрессора, сообщает Еспресо.TV.
Таким образом глава МИД РФ отреагировал на инициативу Польши о возможном отправлении миротворцев Альянса в Украину, которую обсудят на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе 24 марта.
"Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно произойти в принципе", - сказал Лавров.
- Напомним, 22 марта президент Анджей Дуда заявил о намерении предложить НАТО сформировать миротворческий контингент для отправки в Украину.
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