Кремль пригрозил, что появление миротворцев НАТО в Украине приведет к прямому столкновениям РФ с Альянсом

Заявление Лаврова цитируют СМИ страны-агрессора, сообщает Еспресо.TV.

Таким образом глава МИД РФ отреагировал на инициативу Польши о возможном отправлении миротворцев Альянса в Украину, которую обсудят на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе 24 марта.

"Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно произойти в принципе", - сказал Лавров.

Напомним, 22 марта президент Анджей Дуда заявил о намерении предложить НАТО сформировать миротворческий контингент для отправки в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb