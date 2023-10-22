"Кремль пренебрегает жизнью": посол США отреагировала на российский удар по терминалу "Новой почты"
Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетный обстрел Россией терминала "Новой почты" в Харьковской области, в результате которого погибли 6 человек, и заявила, что Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь РФ к ответственности
Об этом она написала в Twitter (Х).
"За ночь снова ужасные кадры российского насилия против мирного населения в Украине - ракетный обстрел почтового отделения в Харьковской области убил 6 человек и еще больше получили серьезные ранения", - отметила Бринк.
Она подчеркнула, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".
"Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности", - заявила госпожа посол США в Украине.
- Вечером субботы 21 октября российские террористы обстреляли Харьковскую область. Ракета попала в терминал "Новой почты" в поселке Коротич, в результате чего погибли 6 человек, 16 получили ранения.
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