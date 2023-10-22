"Кремль пренебрегает жизнью": посол США отреагировала на российский удар по терминалу "Новой почты"

Об этом она написала в Twitter (Х).

"За ночь снова ужасные кадры российского насилия против мирного населения в Украине - ракетный обстрел почтового отделения в Харьковской области убил 6 человек и еще больше получили серьезные ранения", - отметила Бринк.

Она подчеркнула, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".

"Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности", - заявила госпожа посол США в Украине.