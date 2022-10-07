Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В кремле опасаются, что оптимистичные сведения минобороны РФ подпитывают недоверие населения к власти и вместе с пропагандой усиливают волну публичной критики военных. Учитывая это, несколько недель назад СМИ получили зеленый свет на "сдержанную критику" и "поиск виновных в неудачах". Это уже можно увидеть на видео ряда известных пропагандистов.

Власти надеются, что появление "небольшого шума" может помочь укрепить общественную поддержку войны, если госСМИ смогут создать картинку или видимость того, что ошибки учитываются и исправляются, как, например, с мобилизацией непригодных к службе.

Новый подход согласован с Путиным. По словам источников, знакомых с ситуацией, с начала лета президент России провел как минимум две закрытые встречи с небольшой группой российских военных корреспондентов. Одна из них прошла незадолго до принятого решения о мобилизации 300 тысяч человек.

На последней встрече корреспонденты рассказали Путину об "ужасной картине ситуации на фронте" — всего за несколько недель украинские силы отбили большие участки территории, на оккупацию которых российские войска потратили месяцы. Некоторые корреспонденты ушли с той встречи с вопросом, есть ли у Путина вообще представление о реальной ситуации на фронте.

6 октября в The Associated Press со ссылкой на исследование американской компании Nisos, занимающейся изучением киберугроз, сообщили, что Россия разработала еще один способ распространения своей дезинформации о войне в Украине , благодаря которому невозможно отследить первоисточник видео. Отмечается, что аккаунты, связанные с российскими государственными СМИ, использовали новый метод для распространения десятков видеороликов на 18 разных языках, не оставив признаков, которые позволили бы вычислить источник.

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