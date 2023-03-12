Кремль потерял контроль над российским инфопространством, - ISW
Аналитики Института изучения войны утвердили, что Владимир Путин уступил контроль над информационным пространством РФ и не может решительно действовать для его восстановления
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что 11 марта в Москве кремлевские журналисты, ученые и поклонники Новороссии провели форум "Практические и технологические аспекты информационно-когнитивной войны в современных реалиях".
В ходе панельной дискуссии спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль не может воспроизвести сталинский подход по созданию современного эквивалента советского информбюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими "элитами".
"Заявление подтверждает несколько оценок ISW: что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина; что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам; и что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительные меры для возобновления контроля над российским информационным пространством", - отметили эксперты.
Среди ключевых выводов специалистов Института также:
- Российские войска не совершили никаких подтвержденных продвижений в пределах Бахмута 11 марта.
- Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что после битвы за Бахмут он превратит группу "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию.
- Украинские источники утверждают, что ВСУ продвинулись в направлении Сватового.
- Российские войска в дальнейшем устанавливают укрепление в Запорожской области.
- Российские мобилизованные продолжают жаловаться, что командиры плохо относятся к ним и используют их как затратную силу для латания дыр в существующих формированиях.
- Российские оккупационные чиновники используют детей, чтобы создать зависимость от российской системы здравоохранения.
- Напомним, накануне спикер МИД РФ Мария Захарова назвала петицию о переименовании России в Московию еще одним свидетельством, что Украину стремятся превратить в "анти-Россию".
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