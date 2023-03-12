Кремль потерял контроль над российским инфопространством, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 11 марта в Москве кремлевские журналисты, ученые и поклонники Новороссии провели форум "Практические и технологические аспекты информационно-когнитивной войны в современных реалиях".

В ходе панельной дискуссии спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль не может воспроизвести сталинский подход по созданию современного эквивалента советского информбюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими "элитами".

"Заявление подтверждает несколько оценок ISW: что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина; что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам; и что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительные меры для возобновления контроля над российским информационным пространством", - отметили эксперты.

Среди ключевых выводов специалистов Института также:

Российские войска не совершили никаких подтвержденных продвижений в пределах Бахмута 11 марта.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что после битвы за Бахмут он превратит группу "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию.

Украинские источники утверждают, что ВСУ продвинулись в направлении Сватового.

Российские войска в дальнейшем устанавливают укрепление в Запорожской области.

Российские мобилизованные продолжают жаловаться, что командиры плохо относятся к ним и используют их как затратную силу для латания дыр в существующих формированиях.

Российские оккупационные чиновники используют детей, чтобы создать зависимость от российской системы здравоохранения.