Кремль "поставил все на красное и проиграл". Подоляк рассказал, что начинает осознавать "Z-сообщество"
В РФ произошел психологический слом, и Z-сообщество начинает осознавать, что России не выиграть этой войны
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Успешное контрнаступление Вооруженных сил на Харьковщине, крах российской линии обороны и переход отметки в 200 дней с момента "взятия Киева за три дня" стали катализатором — российское Z-сообщество стало понемногу осознавать три базовых вещи: 1. Россия проигрывает эту войну — другого сценария не существует. 2. Их ждет наказание. Их дети признают родителей не героями, а преступниками. 3. Впереди — репарации, демилитаризация, денацификация России и годы раскаяния", - отметил Подоляк.
По словам советника главы ОП, приняв решение о полномасштабном вторжении, Кремль "поставил все на красное и проиграл".
"Хотя еще есть ресурс, чтобы делать нам больно, убивая наших людей. Так или иначе, но впереди неизбежное. Россия будет замыкаться в себе и будет искать виновных. И никакие "ситуативные инфоповоды", чтобы перебить новостную ленту, вроде обстрелов мирных жителей Украины, не помешают этому процессу самоедства", - отметил советник главы ОП, добавив, что Россия будет уничтожать себя бунтами.
- В России активизировались критики Путина после контрнаступления ВСУ.
- В вечерней сводке за 12 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что военное командование РФ приостанавливает отправку новых, уже сформированных, подразделений на территорию Украины.
- В Крыму растет проукраинское движение. Гауляйтер оккупированного полуострова 12 сентября ответил угрозами.
- 12 сентября Силы обороны зашли в Святогорск Донецкой области, в сети появились фото с украинским флагом на горсовете.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на вечер, 12 сентября, Вооруженные силы Украины вернули уже почти 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных рашистами территорий.
- 12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.
- Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
- Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
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