"Кремль пошел по пути самоуничтожения": Верещук о псевдореферендумах и мобилизации в РФ
Глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что РФ пошла по пути самоуничтожения, но мир начинает "крестовый поход против империи зла"
Об этом она написала в телеграмме .
"В последние дни меня часто спрашивают: все эти "референдумы", мобилизации и ядерные угрозы - куда все идет? Выглядит так, что кремль пошел по пути самоуничтожения. Они доиграются, что весь мир устроит крестовый поход против империи зла. Более того, этот крестовый поход уже начинается!" – подчеркнула она.
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