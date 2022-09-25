Об этом она написала в телеграмме .

"В последние дни меня часто спрашивают: все эти "референдумы", мобилизации и ядерные угрозы - куда все идет? Выглядит так, что кремль пошел по пути самоуничтожения. Они доиграются, что весь мир устроит крестовый поход против империи зла. Более того, этот крестовый поход уже начинается!" – подчеркнула она.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

25 сентября Лавров заявил , что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории.

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