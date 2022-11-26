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Кремль поручил криминальному авторитету из окружения Януковича создать новый ЧВК

26 ноября, 2022 суббота
21:24
война с Россией

Назначен новый "смотрящий" за тюрьмами на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщили в telegram-канале ГУР МО Украины.

Стало известно, что новым "смотрящим" за тюрьмами на всей территории РФ и временно оккупированных территориях Украины стал известен криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище – Армен Горловский).

Также сообщается, что одним из главных направлений его деятельности является создание новой "частной военной компании". Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество новобранцев. Образцом для проекта должен стать печально известный ЧВК "Вагнер".

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Также сообщается, что спонсором нового ЧВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

Справка

Армен Саркисян (Армен Горловский) – криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский).

Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневый смотритель всего бизнеса в оккупированной Горловке.

С 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины.

Самвел Карапетян – прокремлевский бизнесмен армянского происхождения. Владелец связанной с "газпромом" компании "Ташир Холдинг", в которую также входит компания "Электрические сети Армении". Один из спонсоров российской агрессии против Украины.

  • Напомним, ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК "Вагнера", и недавно подтвердил существование этой группы и признал ее основателем. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
  • В Британии группа юристов во главе с фирмой McCue Jury & Partners судятся с ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине. Иск, поданный в Высокий суд Лондона, основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ЧВК "Вагнера" и военной машиной Путина с целью терроризирования украинского народа с использованием незаконных средств.
  • По состоянию на сегодняшний день только одно государство ЕС, Эстония, признало группу "Вагнера" террористической организацией.
  • 17 ноября политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование за которое запланировано на следующую неделю.
  • 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала РФ государством-террористом.

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Россия
ГУР
Вагнергейт
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