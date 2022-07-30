Эксперт поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"У Кремля тяжелое положение: они понимают, что потерпели глубочайшее стратегическое поражение. Россияне боятся украинского контрнаступления на Херсонщине, военными средствами они не могут его сорвать, поэтому хотят сорвать дипломатическими. Поведение Москвы очень противоречиво, оно свидетельствует о когнитивном диссонансе как в голове фюрера, так и в коллективном бункере", - отметил Пионтковский.

Политолог добавил, что российская верхушка понимает свое поражение, поэтому пытается добиться прекращения огня.

"План покорения Украины провалился, и все, что они сейчас делают, - отчаянно добиваются прекращения огня. Этому и были в основном посвящены стамбульские переговоры. Вы же знаете, что такое было настойчивое условие Москвы - к этому пакету соглашений приписать еще прекращение огня в районе Херсона", - отметил Андрей Пионтковский.

19 июля дипломат Роман Бессмертный выразил мнение, что Россия хочет посадить Украину за стол переговоров, ведь мы находимся на грани перелома хода боевых действий.

28 июля дипломат Александр Хара выразил мнение, что Россия заинтересована в переговорах, ведь в настоящее время страна-агрессорка захватила максимум территории, которую в дальнейшем будет только терять.

29 июля Институт изучения войны сообщил, что контрнаступление ВСУ на Херсон может помешать российской аннексии области.

30 июля стало известно, что эксдиректор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Украина вернет оккупированные Россией территории при условии продолжения снабжения западными партнерами оружия высокими темпами.

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