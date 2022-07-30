Кремль понимает, что проиграл, поэтому хочет сорвать контрнаступление ВСУ на Херсонщине, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский считает, что Кремль понимает, что проиграл войну против Украины, поэтому российское руководство пытается сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Эксперт поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".
"У Кремля тяжелое положение: они понимают, что потерпели глубочайшее стратегическое поражение. Россияне боятся украинского контрнаступления на Херсонщине, военными средствами они не могут его сорвать, поэтому хотят сорвать дипломатическими. Поведение Москвы очень противоречиво, оно свидетельствует о когнитивном диссонансе как в голове фюрера, так и в коллективном бункере", - отметил Пионтковский.
Политолог добавил, что российская верхушка понимает свое поражение, поэтому пытается добиться прекращения огня.
"План покорения Украины провалился, и все, что они сейчас делают, - отчаянно добиваются прекращения огня. Этому и были в основном посвящены стамбульские переговоры. Вы же знаете, что такое было настойчивое условие Москвы - к этому пакету соглашений приписать еще прекращение огня в районе Херсона", - отметил Андрей Пионтковский.
- 19 июля дипломат Роман Бессмертный выразил мнение, что Россия хочет посадить Украину за стол переговоров, ведь мы находимся на грани перелома хода боевых действий.
- 28 июля дипломат Александр Хара выразил мнение, что Россия заинтересована в переговорах, ведь в настоящее время страна-агрессорка захватила максимум территории, которую в дальнейшем будет только терять.
- 29 июля Институт изучения войны сообщил, что контрнаступление ВСУ на Херсон может помешать российской аннексии области.
- 30 июля стало известно, что эксдиректор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Украина вернет оккупированные Россией территории при условии продолжения снабжения западными партнерами оружия высокими темпами.
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