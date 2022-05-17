Кремль показательно наказывает своих командиров во избежание ответственности за преступления в Украине
Руководство страны-оккупанта массово и показательно наказывает своих военачальников за провалы в Украине. Таким образом, Кремль пытается избежать ответственности за совершенные Россией преступления
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Как передает разведка, за время полномасштабной войны армии РФ не удалось выполнить никаких стратегических задач, о которых Путин говорил в речи 23 февраля.
""Непобедимая и легендарная" армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества", - пишет ГУР.
Как стало известно, Москва начала массово и показательно наказывать командиров российских войск неудачи и поражения в Украине. Таким образом, Кремль пытается избежать последствий и переложить ответственность за совершенные преступления на военных.
"Поиск виновных руководство страны-оккупанта приступило к "лучшим сталинским традициям", - отмечает ГУР.
Сообщается, что за потерю ракетного крейсера "Москва" ЧФ РФ был показательно отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вицеадмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вицеадмирала Сергея Пинчука.
Кроме того, за потери личного состава, вооружения и военной техники руководство РФ отстранило от должности Владислава Ершова, руководившего шестой армией российских ВС.
Москва также отстранила командира первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя. За то, что последний "вопреки приказу высшего руководства" вроде бы отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников.
Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач руководство РФ отстранило от должности командующего 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майора Аркадия Марзоева.
Отстранили от исполнения обязанностей и командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.
Как передает ГУР, показательные наказания и аресты будут только способствовать распространению среди российских военных недоверия к своим командировам.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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