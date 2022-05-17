Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Как передает разведка, за время полномасштабной войны армии РФ не удалось выполнить никаких стратегических задач, о которых Путин говорил в речи 23 февраля.

""Непобедимая и легендарная" армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества", - пишет ГУР.

Как стало известно, Москва начала массово и показательно наказывать командиров российских войск неудачи и поражения в Украине. Таким образом, Кремль пытается избежать последствий и переложить ответственность за совершенные преступления на военных.

"Поиск виновных руководство страны-оккупанта приступило к "лучшим сталинским традициям", - отмечает ГУР.

Сообщается, что за потерю ракетного крейсера "Москва" ЧФ РФ был показательно отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вицеадмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вицеадмирала Сергея Пинчука.

Кроме того, за потери личного состава, вооружения и военной техники руководство РФ отстранило от должности Владислава Ершова, руководившего шестой армией российских ВС.

Москва также отстранила командира первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя. За то, что последний "вопреки приказу высшего руководства" вроде бы отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников.

Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач руководство РФ отстранило от должности командующего 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майора Аркадия Марзоева.

Отстранили от исполнения обязанностей и командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

Как передает ГУР, показательные наказания и аресты будут только способствовать распространению среди российских военных недоверия к своим командировам.