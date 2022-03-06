Кремль пока не хочет признать своего фиаско, но это время уже близко, – Резников
Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать Украину и уничтожать украинский народ. Пока они не хотят признать свое фиаско, но это время уже близко, говорит Алексей Резников
Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, Украина продолжает давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить и сломать украинцев. И не смогут! Вооруженные силы Украины, терробороны, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну.
"Ситуация на позициях контролируемая. Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забыт. Так как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца - бесценна! ", – написал Резников.
Известно, что на определенных направлениях украинские воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает.
"Тем самым они пополняют наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия. Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторых российских олигархов. Все больше случаев нежелания воевать", – добавляет Резников.
Министр напомнил, что враг продолжает нести потери: уничтожено более 90 самолетов и вертолетов, несколько вражеских пилотов взяли в плен, они являются важными свидетелями на предстоящем военном трибунале.
"Враг был остановлен в Киеве и Харькове, отброшенный в Николаеве. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже", – отметил Резников.
- Напомним, по состоянию на 6:00 6 марта ВСУ ведут бои по содержанию рубежей, отражают авиаудары оккупантов, а у россиян большие потери и деморализованные.
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