Кремль пока не хочет признать своего фиаско, но это время уже близко, – Резников

Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников.



По его словам, Украина продолжает давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить и сломать украинцев. И не смогут! Вооруженные силы Украины, терробороны, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну.

"Ситуация на позициях контролируемая. Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забыт. Так как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца - бесценна! ", – написал Резников.

Известно, что на определенных направлениях украинские воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает.



"Тем самым они пополняют наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия. Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторых российских олигархов. Все больше случаев нежелания воевать", – добавляет Резников.

Министр напомнил, что враг продолжает нести потери: уничтожено более 90 самолетов и вертолетов, несколько вражеских пилотов взяли в плен, они являются важными свидетелями на предстоящем военном трибунале.

"Враг был остановлен в Киеве и Харькове, отброшенный в Николаеве. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже", – отметил Резников.

Напомним, по состоянию на 6:00 6 марта ВСУ ведут бои по содержанию рубежей, отражают авиаудары оккупантов, а у россиян большие потери и деморализованные.