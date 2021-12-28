Кремль "подогревает" российское общество для войны против Украины, - глава центра противодействия пропаганде РФ
Директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что Кремль делает все, чтобы подготовить российское общество к войне против Украины
Такое мнение Кочевенко высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Если мы оцениваем вероятность полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, то пытаемся выходить из нормальной и рациональной логики. Даже если поставить себя на место агрессора и учесть все за и против, ответ всегда будет нет, не выгодно". на самом деле мы не можем даже предположить из какой логики и соображений исходит авторитарный путинский режим, поскольку их действия уже могут быть иррациональны и оторваны от реальности, поэтому, не исключая, что это откровенная форма шантажа и устрашения, это не должно нас успокаивать. быть готовы к любому развитию событий", – сказал Кочевенко.
Эксперт отметил, что главным элементом сдерживания агрессора должно стать решительное сопротивление украинского общества. По его мнению, готовность к компромиссу и диалогу враг воспринимает как слабость и только готовность украинцев взять оружие и защищать свою землю может отразить у Кремля желание к эскалации конфликта.
"Кремль взял курс на подогрев собственного общества к войне. Они так часто акцентируют внимание на украинских военных для того, чтобы вложить в головы россиян мнение о том, что Украина готовится к какому-то военной эскалации. Например, что украинская власть готовит силовой вариант решения ситуации на Донбассе и возвращение Крыма по военному пути. Это определенная форма подогрева милитаристических настроений в собственном обществе. Но, с другой стороны, такие заявления демонстрируют их солдатам, что здесь не будет легкой прогулки", - добавил Кочевенко.
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