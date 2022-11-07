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Кремль подготовил методички для оправдания побега из Херсона, - "Медуза"

7 ноября, 2022 понедельник
17:47
война с Россией

Администрация президента РФ подготовила методички для российских пропагандистов, где указано, как нужно рассказывать о причинах возможного бегства из Херсона

Две такие методички есть в распоряжении "Медузы".

В одном из документов отмечено, что херсонское направление "самое сложное для российской армии на текущем этапе спецоперации", как оккупанты называют начатую ими кровопролитную войну. Такую ситуацию предлагают пропагандистам объяснять тем, что Украине "жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность своих террористических формирований", чтобы просить у Запада новую помощь. Гражданскому обществу в РФ постараются затолкать тезис о том, что российская армия якобы спасает мирных людей, поэтому эвакуирует их и себя ввиду опасности нанесения массированного удара по Херсону "огромной группировкой националистов".

Еще одной причиной возможного отступления из Херсона в методичке указано, что Украина и страны НАТО "бросили все силы" именно на это направление фронта — и это чревато "огромным кровопролитием".

"ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать ловушкой для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в "котле" и даже не смогут принять бой, их просто смоет", - говорится в методичке.

  • Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал освобождение Херсона до конца ноября.

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