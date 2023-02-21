Кремль планирует захватить Беларусь до 2030 года, - аналитики
Кремль планирует захватить Беларусь до 2030 года. Война в Украине немного притормозила процесс поглощения Беларуси Россией, но не остановила его
Об этом сообщает аналитический центр " Досье" .
Аналитики изучили документ "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении", согласно которому глобальная цель Кремля - установить доминирование русского языка над белорусским, подстроить белорусское законодательство под российское и подчинить себе общественно-политическую, научную и культурную жизнь Беларуси. Каждую из целей планировалось достичь к 2022, 2025 и 2030 годам.
"Ключевую роль в планах Кремля играет Союзное государство - именно из-за него Россия собирается нарастить свои силы в Беларуси", - отмечает "Досье".
"Кроме гармонизации торгово-экономических отношений, Россия к 2030 году планирует установить контроль в военно-политическом секторе Беларуси. В задачи российской разведки входит ограничить влияние "националистических и прозападных" сил, завершить реформу белорусской Конституции с учетом интересов РФ, закрепить пророссийские настроения у военных и политических элит и среди населения", - добавляют аналитики.
Также россияне планируют взять под контроль образование в Белоруссии и к 2030 году открыть там пункты сдачи ЕГЭ (единый государственный экзамен, аналог украинского ВНО). Кроме того, Россия намерена открывать свои научные и культурные центры в разных городах РБ.
По данным аналитиков, война в Украине немного притормозила процесс поглощения Беларуси Россией, но не остановила его.
- Летом 2022 советник руководителя ОП Михаил Подоляк говорил , что Россия втягивает Беларусь в войну, чтобы поглотить ее.
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