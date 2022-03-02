Кремль планирует объявить Януковича "президентом Украины", - УП

Об этом сообщает "Украинская правда" с ссылкой на собеседника в украинской разведке.



Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.



"Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля послы Евросоюза продлили санкции против Януковича и его соратников.