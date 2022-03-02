Кремль планирует объявить Януковича "президентом Украины", - УП
Украинская разведка сообщила, что Виктор Янукович находится в Минске, а Кремль готовит его к спецоперации – провозглашению "президентом Украины"
Об этом сообщает "Украинская правда" с ссылкой на собеседника в украинской разведке.
Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.
"Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу", - говорится в сообщении.
- Напомним, 23 февраля послы Евросоюза продлили санкции против Януковича и его соратников.
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