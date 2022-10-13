Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Вероятно, Россия активизировала свою информационную операцию, чтобы ложно представить Украину как террористическое государство, чтобы создать информационные условия для противодействия попыткам признать Россию террористическим государством", - говорится в документе.

Несколько российских источников сделали заявления о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности России граждан Украины за якобы подготовку "терактов" в Свердловской, Московской и Брянской областях 12 октября.

В свою очередь, российские блогеры усилили риторику обвинения Украины в терроризме. Они усилили призывы к российским властям усилить "контрразведку" и официально признать Украину террористическим государством.

В документе объясняется, что такие утверждения РФ согласовываются с более широкой попыткой создать информационные условия для ответа на попытки Украины официально признать Россию государством-террористом, особенно после недавних массированных атак по критически важной инфраструктуре и жилым районам.

"Российские власти также могут создавать условия для атак против России под фальшивым флагом, которые квалифицируются как террористические акты, совершенные Украиной", - добавляют в Институте изучения войны.

Понятно, что эта тактика является частью российского метода ведения войны и, возможно, будет использована независимо от информационных условий.

10 октября Алексей Резников призвал мир после всех зверств и военных преступлений юридически признать Россию террористическим государством. "Пора посмотреть правде в глаза и юридически признать Россию террористическим государством. Как это уже сделали Украина и Латвия, и готовится сделать Эстония. Будьте смелыми, как украинцы!" – пишет Резников.

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