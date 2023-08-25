Кремль планирует мобилизовать еще 450 тыс. россиян на войну в Украине, - Буданов

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода "Крым. Реалии".

"Государство-агрессор рассматривает вариант дополнительно призвать в оккупационную армию 450 000 человек, а процесс мобилизации внутри России не прекращался", – сообщил Буданов.

По его словам, осенью 2022 года российские власти мобилизовали около 350 тысяч человек на войну.

Отмечается, что это свидетельствует о "реальном масштабе потерь среди личного состава на войне против Украины, который государство-агрессор пытается скрыть".

"Все как-то так считают, что призвали и все. Нет - призыв идет каждый месяц. Называется "скрытая мобилизация". Есть такой срок. От 20 до 22 тысяч ежемесячно призывается за мобилизацией. Сейчас они рассматривают вариант ― это еще не решен до конца вопрос - по призыву дополнительно 450 тысяч", - пояснил глава ГУР.