Кремль планирует мобилизовать еще 450 тыс. россиян на войну в Украине, - Буданов
Мобилизация на территории РФ не прекращается. Российские власти рассматривают возможность призвать 450 тысяч человек на военные действия в Украину
Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода "Крым. Реалии".
"Государство-агрессор рассматривает вариант дополнительно призвать в оккупационную армию 450 000 человек, а процесс мобилизации внутри России не прекращался", – сообщил Буданов.
По его словам, осенью 2022 года российские власти мобилизовали около 350 тысяч человек на войну.
Отмечается, что это свидетельствует о "реальном масштабе потерь среди личного состава на войне против Украины, который государство-агрессор пытается скрыть".
"Все как-то так считают, что призвали и все. Нет - призыв идет каждый месяц. Называется "скрытая мобилизация". Есть такой срок. От 20 до 22 тысяч ежемесячно призывается за мобилизацией. Сейчас они рассматривают вариант ― это еще не решен до конца вопрос - по призыву дополнительно 450 тысяч", - пояснил глава ГУР.
- Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал , что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно в войну в Украине они привлекают около 20 тысяч человек.
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