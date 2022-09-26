Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины .

"Кремль планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины. В первую очередь, удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли", - говорится в материале.

В разведке отметили, что при проведении операций РФ будет использовать опыт кибератак на украинские энергосистемы 2015 и 2016 годов.

Таким образом, окупать пытаются усилить не только физический напор на Украину, но и моральный через киберпространство: "Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения прежде всего в восточном и южном регионах Украины. Командование кафиров убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских сил обороны".

Кроме того, сообщается, что Москва планирует увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины – Польши и стран Балтии.

Правительство Эстонии является одним из самых активных оказывателей помощи и поддержки украинским властям в защите от российских кибератак.

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