Кремль планирует массированные кибератаки на критическую инфраструктуру и союзников, - украинская разведка
ГУР предостерегает, что РФ готовит массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины и ее союзников. Вероятно, первые пострадают предприятия энергетической отрасли
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины .
"Кремль планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины. В первую очередь, удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли", - говорится в материале.
В разведке отметили, что при проведении операций РФ будет использовать опыт кибератак на украинские энергосистемы 2015 и 2016 годов.
Таким образом, окупать пытаются усилить не только физический напор на Украину, но и моральный через киберпространство: "Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения прежде всего в восточном и южном регионах Украины. Командование кафиров убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских сил обороны".
Кроме того, сообщается, что Москва планирует увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины – Польши и стран Балтии.
- Правительство Эстонии является одним из самых активных оказывателей помощи и поддержки украинским властям в защите от российских кибератак.
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