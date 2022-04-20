Кремль передал Украине свой вариант договора между странами и ждет ответа. Киев изучает документ

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам спикера Владимир Путина, документ содержит четкие формулировки и в Москве ждут ответа Киева.

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие наработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - сказал Песков.

В то же время, он обвинил украинскую сторону в торможении переговорного процесса.

"Мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны неудовлетворительна, поэтому большую склонность к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - отметил Песков.

Он добавил, что Путин тоже говорил о том, что украинская сторона якобы постоянно отходит от ранее достигнутых договоренностей и это будет иметь очень плохие последствия для эффективности переговоров.



Советник главы Офиу президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" относительно упомянутого документа отметил : "Что касается переговорного процесса, то Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе по гарантиям безопасности как обеспечению дальнейших ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Далее – наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера".

29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор, предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.

30 марта Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вести с Украиной переговоры по статусу Крыма.

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