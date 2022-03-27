Кремль панически боится, что их рабское население узнает правду о войне в Украине, - Огрызко

Такое мнение дипломат в эфире Еспресо.TV

Президент Зеленский сегодня дал интервью для представителей российских СМИ. Два из этих СМИ названы в России иностранными агентами. Не успели интервью опубликовать, как Роскомнадзор уже запретил публикацию этого интервью в России. Россия панически опасается правды о войне в Украине. Потому что за два часа президент Зеленский мог многое мог рассказать о событиях в Украине.” - объяснил Огрызко

Дипломат подчеркнул, что в Кремле панически боятся, что их рабское население может получать правдивую информацию о войне в Украине. Поскольку, по мнению дипломата, там считают, что это может поколебать веру в фашистского лидера.

“В Кремле очень боятся, что их рабское население узнает правду о войне в Украине, что может поколебать веру в их фашистского лидера. Поскольку все планы Путина о захвате Донбасса или юга Украины будут уничтожены. Даже зазомбированное население, которому показать правду, станет думать”, - добавил Огрызко