English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Кремль опасается не только НАТО и Украины, но и движения против Путина в России, - генерал Маломуж
Эксклюзив

Кремль опасается не только НАТО и Украины, но и движения против Путина в России, - генерал Маломуж

7 июля, 2022 четверг
11:36
Мир Николай Маломуж

Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что кремль боится не только НАТО и крепкой Украины, но и протестных движений в России против действующего президента Владимира Путина

Генерал армии Украины поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Кремль уже боится и своего населения. Кроме того, что российская верхушка боится НАТО и Украины, они боятся и разочарования среди россиян и начала массового движения против войны. А тогда, может быть, и против Путина", - отметил Маломуж.

Генерал добавил, что у кремля нет резервов, но объявление войны будет иметь чрезвычайно негативные последствия для российской верхушки.

"Русская верхушка уверенно заявляет, что все будет выполнено, но мы уже видим, что мобилизационных резервов нет. Если они уже пошли по колониям, это признак того, что негде брать резервы. Объявление войны выльется в очень негативную ситуацию, ведь кремль лжет о победах", - заметил Николай Маломуж.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Владимир Путин
война с Россией
НАТО
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
6 июля, 2022 среда
Карин Кнайсль бежала не случайно
Військова повістка
6 июля, 2022 среда
Воевать придется всем боеспособным мужчинам Украины, - офицер ВСУ Белозерская
білорусь солдати лукашенко
Автор
6 июля, 2022 среда
Когда будут наступать белорусы и будут ли наступать вообще: прогнозы военных экспертов
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.29
    Покупка 34.29
    Продажа 35.09
  • EUR
    Покупка 34.91
    Продажа 36.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
7 июля
12:32
В Одесской области российская ракета попала в пустой молдавский танкер с остатками дизтоплива
12:26
Умер Боб – известный украинский саунд-продюсер и звукорежиссер Дмитрий Хомулко
12:23
Турция отпустила российский корабль с ворованным украинским зерном, МИД Украины вызвал посла
12:19
Сообщнику псевдосоветника главы "ДНР" в Новой Каховке сообщили о подозрении за похищение журналиста
12:07
В Николаевской области россияне ранили 18 гражданских за сутки
11:57
Польша планирует создать зерновой терминал для перевозки товара из Украины в Африку и Азию
11:48
Петр Порошенко
Порошенко призывает срочно освободить от налогов взносы предприятий в пользу ВСУ и помощь семьям погибших и раненых на фронте
11:48
Эксклюзив
Борис Джонсон
Даже без Джонсона Великобритания сохранит курс в поддержку Украины, - политолог Кулик
11:44
Лотерея в поддержку проекта "Мобильная эвакуация"
11:42
На фото Борис Джонсон
Борис Джонсон уйдет в отставку
11:41
В Харьковской области за сутки россияне убили двух человек и ранили еще одного
11:20
Эксклюзив
Западное оружие успешно работает в Украине: военные склады в тылу врага пылают, - Згурец
11:12
"Как нацисты во время Второй мировой": из музеев Мариуполя россияне похитили все ценные экспонаты, - горсовет
11:01
Эксклюзив
Некоторые защитники Азовстали потеряли до 50 кг, у большинства ампутированы конечности - жена бойца Азова Зарицкая
11:00
Жара в Киеве побила новый температурный рекорд
10:53
В Переяславе снесли монумент к 300-летию воссоединения Украины с Россией
10:50
На украинско-венгерской границе задержали контрабанду техники на $2,4 млн
10:44
Эксклюзив
Сергей Згурец
На формирование группировки для нападения из Беларуси нужно 3-4 недели, - военный эксперт Згурец
10:40
В Николаевской области россияне за сутки обстреляли дома, ферму и поля с урожаем, есть разрушения
10:32
Руководители МІ5 и ФБР вместе предупредили о росте угрозы со стороны Китая
10:28
Новая кибератака на госорганизации: хакеры рассылают вирус под видом писем о вакансиях в САП
10:25
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Перспективы разблокирования украинских портов до конца войны нет, - советник главы МВД Денисенко
10:18
Эксклюзив
На Запорожском направлении враг опасен в продвижении, - боец Шолтыс
10:09
Принес больше, чем транзит российского газа в лучшие периоды за год: IТ-сектор за 5 месяцев показал рост на 27%
09:54
Полномасштабная война в Украине: россияне убили 347 детей, еще 646 ранены
09:30
Инфографика
Около 36 650 оккупантов, 1602 танка и 667 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:15
Польша получила британскую систему ПВО
09:13
В Донецкой области россияне убили 7 человек за сутки, еще двоих ранили
09:08
Эксклюзив
Основной точкой боев в Луганской области остается Белогоровка, - глава Северодонецкой РВА Власенко
08:58
Оккупанты ударили ракетами по Одесчине: повреждены ангары с зерном и причал на Змеином
08:53
Инфографика
доллар
Курс валют 7 июля: какова цена доллара и евро в обменниках
08:38
Просьба Кадырова об "разрешении дойти до самого Киева" и согласии Сирии об участии в "военном трибунале" в Донецке: новые фейки от России
08:32
В Луганской области россияне "мобилизуют" жителей Северодонецка и Лисичанская, чтобы преодолеть сопротивление ВСУ
08:04
Оккупанты обстреляли общину на Днепропетровщине: в одном из сел частично исчез свет
08:04
Байден
Байден планирует исключить Афганистан из основных союзников США вне НАТО
07:40
Аналитика
Харьков. Бои вокруг Серпа и Молота
07:35
У посольства РФ в США расцвели подсолнечники, взорванные в поддержку Украины
07:20
Враг пытается преодолеть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью, а также применяет комплексы радиоэлектронной борьбы, - Генштаб
07:00
Полномасштабная война в Украине: более 3,5 тыс. медиков-переселенцев трудоустроились в учреждения здравоохранения
06:30
Роберт Габек
"Мы далеки от завершения": глава Минэкономики Германии обещает новые санкции против РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV