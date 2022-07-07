Генерал армии Украины поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Кремль уже боится и своего населения. Кроме того, что российская верхушка боится НАТО и Украины, они боятся и разочарования среди россиян и начала массового движения против войны. А тогда, может быть, и против Путина", - отметил Маломуж.

Генерал добавил, что у кремля нет резервов, но объявление войны будет иметь чрезвычайно негативные последствия для российской верхушки.

"Русская верхушка уверенно заявляет, что все будет выполнено, но мы уже видим, что мобилизационных резервов нет. Если они уже пошли по колониям, это признак того, что негде брать резервы. Объявление войны выльется в очень негативную ситуацию, ведь кремль лжет о победах", - заметил Николай Маломуж.

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