Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Несмотря на то, что зависимость Беларуси от России очень возросла в экономическом, политическом и военном смысле, очевидно, в Кремле опасаются, что Лукашенко воспользовавшись удобным моментом может каким-то образом вернуться к своей многовекторной политике", - отметил Алесин.

По словам эксперта, Россия пытается полностью контролировать Лукашенко и Беларусь.

"В Минске находятся послы ряда нейтральных государств, которые изучают обстоятельства для того, чтобы попытаться показать Лукашенко возможность возвращения к прежним отношениям. А этого Россия совсем не хочет, она хочет полностью взять в руки контроль над Беларусью", - добавил Алесин.

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