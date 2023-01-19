Кремль опасается, что Лукашенко воспользуется моментом для возвращения к многовекторной политике, - белорусский эксперт Алесин
Независимый военный обозреватель, ведущий белорусский эксперт по обороне и военно-промышленному комплексу Александр Алесин считает, что Лавров привез Лукашенко дополнительные веревки, чтобы привязать Беларусь к России
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Несмотря на то, что зависимость Беларуси от России очень возросла в экономическом, политическом и военном смысле, очевидно, в Кремле опасаются, что Лукашенко воспользовавшись удобным моментом может каким-то образом вернуться к своей многовекторной политике", - отметил Алесин.
По словам эксперта, Россия пытается полностью контролировать Лукашенко и Беларусь.
"В Минске находятся послы ряда нейтральных государств, которые изучают обстоятельства для того, чтобы попытаться показать Лукашенко возможность возвращения к прежним отношениям. А этого Россия совсем не хочет, она хочет полностью взять в руки контроль над Беларусью", - добавил Алесин.
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