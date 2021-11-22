Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что западные и украинские СМИ "проводят целенаправленную информационную кампанию о возможности вторжения РФ в Украину", а Киев якобы сам наращивает военные силы.



"Нагнетание напряженности – это попытка представить РФ как сторону, угрожающую процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, подразумевается агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами", - сказал Песков.



Также он добавил, что Россию тревожит поставка в Киев высокотехнологичного и современного оружия.

Напомним, американская разведка опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину этой зимой.