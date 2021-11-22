Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил
Россия заявила, что сообщения об угрозе вторжения РФ в Украину "могут служить ширмой для прикрытия агрессивных планов Киева"
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что западные и украинские СМИ "проводят целенаправленную информационную кампанию о возможности вторжения РФ в Украину", а Киев якобы сам наращивает военные силы.
"Нагнетание напряженности – это попытка представить РФ как сторону, угрожающую процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, подразумевается агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами", - сказал Песков.
Также он добавил, что Россию тревожит поставка в Киев высокотехнологичного и современного оружия.
- Напомним, американская разведка опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину этой зимой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.54
Покупка 26.54Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 29.85Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное