Кремль обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС, Данилов отреагировал

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Песков заявляет, что это провокация со стороны Украины.

"Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет об умышленной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь за собой очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия другого характера, которые еще предстоит установить", - заявил представитель страны-террористки .

Он также утверждает, что таким образом Украина пытается "оставить Крым без воды", поскольку "не достигает поставленных целей в контрнаступлении", которое якобы началось 2 дня назад.

"Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно резко сокращается подача в канал. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не достигают поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются" , - отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь Путина заявляет, что Россия не имеет отношения к подрыву.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона ответил на такое заявление Пескова.

"Они захлебываются от злобы, что не могут решить вопрос военным путем и поэтому сейчас придумывают всякую чепуху, которая не имеет никакого подтверждения", - говорит он.

Данилов напомнил, что с марта прошлого года Каховская ГЭС была полностью под контролем России, на ней не было украинских военных.

"О чем вопит этот человек мне сложно сказать. Я уже привык, когда этот мужчина с усами начинает что-то рассказывать, чтобы оправдать агрессию против нашей страны", - добавил секретарь СНБО.

Он рассказал, что Украине было известно о так называемых закладках, сделанных оккупантами еще осенью прошлого года.

"Именно сейчас они решили их использовать для того, чтобы предотвратить наше контрнаступление. ...Так что мы к подрыву не имеем никакого отношения, что бы там в Кремле не рассказывали", - закончил Данилов.