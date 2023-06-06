Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Кремль обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС, Данилов отреагировал
Обновлено

Кремль обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС, Данилов отреагировал

6 июня, 2023 вторник
14:40
Война с Россией

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС. Он заявляет, что Украина это сделала из-за "неудачи с контрнаступлением". Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал такое заявление Кремля

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Песков заявляет, что это провокация со стороны Украины.

"Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет об умышленной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь за собой очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия другого характера, которые еще предстоит установить", - заявил представитель страны-террористки .

Он также утверждает, что таким образом Украина пытается "оставить Крым без воды", поскольку "не достигает поставленных целей в контрнаступлении", которое якобы началось 2 дня назад.

"Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно резко сокращается подача в канал. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не достигают поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются" , - отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь Путина заявляет, что Россия не имеет отношения к подрыву.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона ответил на такое заявление Пескова.

"Они захлебываются от злобы, что не могут решить вопрос военным путем и поэтому сейчас придумывают всякую чепуху, которая не имеет никакого подтверждения", - говорит он.

Данилов напомнил, что с марта прошлого года Каховская ГЭС была полностью под контролем России, на ней не было украинских военных.

"О чем вопит этот человек мне сложно сказать. Я уже привык, когда этот мужчина с усами начинает что-то рассказывать, чтобы оправдать агрессию против нашей страны", - добавил секретарь СНБО.

Он рассказал, что Украине было известно о так называемых закладках, сделанных оккупантами еще осенью прошлого года.

"Именно сейчас они решили их использовать для того, чтобы предотвратить наше контрнаступление. ...Так что мы к подрыву не имеем никакого отношения, что бы там в Кремле не рассказывали", - закончил Данилов.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробный ход событий здесь.
Россия
Дмитрий Песков
Каховская ГЭС
Читайте также:
Легіон "Свобода Росії"
5 июня, 2023 понедельник
Легион "Свобода России" предлагает ЧВК Вагнера обменять несколько пленных россиян на командира 72-й бригады ВС РФ, Пригожин ответил
путін
5 июня, 2023 понедельник
В РФ по радио запустили экстренное "обращение" Путина о нападении Украины и всеобщей мобилизации
F-16
5 июня, 2023 понедельник
В США разбился частный легкомоторный самолет, преследуемый истребителями, потому что он не выходил на связь
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
6 июня
15:38
На фото Каховская ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты пытаются попасть на правый берег Днепра под видом эвакуируемых гражданских
15:38
Украина договорилась с Чехией о совместном ремонте танков Т-64
15:21
Обновлено
ООН
ООН отреагировала на подрыв Каховской ГЭС после поста о дне русского языка
15:12
Финансируют оккупантов: СБУ объявила подозрение 7 топ-коллаборантам, в том числе соратнице Аксенова
15:07
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:01
Live
Подрыв Каховской ГЭС: актуальная ситуация, последствия, реакции Украины и мира. Текстовый онлайн
14:54
Глава ОВА возмутился темпами ликвидации последствий ракетного удара по пригороду Днепра, где погиб ребенок
14:53
РФ пока перебросила в Беларусь только носители, ядерного оружия нет, - Наев
14:38
Повреждение аммиакопровода на Харьковщине: глава ОВА рассказал о ситуации по состоянию на 6 июня
14:31
Эксклюзив
Надо продвигать Украину так, чтобы такие мероприятия как день русского языка в ООН, было позорно устраивать, - журналист Макаров
14:25
Грузовая капсула SpaceX Dragon соединилась с космической станцией
14:24
Правительство ускорило процедуру оформления паспортов. Подробности
14:23
Обновлено
Дело "Украина против России": в Международном суде ООН начинаются публичные слушания
14:20
Эксклюзив
Закон о запрете российских книг должны принять, чтобы остановить пропаганду РФ, - писательница Гориха-Зерня
14:06
OPINION
Зеленский избрал позу обиженной примадонны
13:58
Обновлено
Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН по подрыву Каховской ГЭС
13:52
В Украине ожидаются дожди, однако есть регионы с сухой погодой: прогноз на 7 июня от Натальи Диденко
13:50
Минобороны РФ предлагает заменить бумажные повестки для россиян СМС-сообщениями
13:48
Порошенко о подрыве Каховской ГЭС: наша миссия – одолеть рашизм
13:44
В Минобороны предупредили об обостренной минной опасности из-за подрыва Каховской ГЭС
13:35
Верховный суд Украины
Верховный Суд заявил о подделке документов для пересечения границы от имени суда
13:33
Россия завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования
13:30
Комиссия МКИП подписала акт передачи Киево-Печерской лавры Национальному заповеднику
12:54
ОП: Из-за подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало 150 тонн машинного масла, есть риск утечки еще 300 тонн
12:53
Эксклюзив
В Госпогранслужбе зафиксировали злоупотребление системой "Шлях"
12:53
В Минздраве напомнили правила предоставления домедицинской помощи тонущему человеку
12:40
Из-за подрыва Каховской ГЭС есть риск подтопления Херсонской ТЭЦ
12:32
Наев заверил, что Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ
12:17
Обеспечение людей водой, эвакуация и оценка последствий. Состоялось заседание Госкомиссии по подрыву Каховской ГЭС
12:03
OPINION
Звезда Коломойского окончательно закатилась
12:00
Враг на Донетчине пытается вести штурмовые действия, в то же время на Запорожье обороняется, - ВСУ
11:55
нефть
Мировые цены на нефть упали после объявления о сокращении добычи в Саудовской Аравии
11:48
В Apple анонсировали версию iOS 17: какие обновленные функции появятся в iPhone
11:45
Инфографика
Каким населенным пунктам Херсонщины потенциально грозит подрыв Каховской ГЭС
11:42
После подрыва Каховской ГЭС Зеленский провел срочное заседание СНБО: среди основных вопросов – эвакуация людей
11:39
Партнерский материал
Комфорт для самых маленьких: в Боярском роддоме появилось альтернативное отопление
11:37
Эксклюзив
Подрыв Каховской ГЭС произошел изнутри, - Гуменюк
11:26
В результате вражеских обстрелов повреждены сети облэнерго в 5 регионах Украины
11:08
Обновлено
Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва: затопление грозит 80 населенным пунктам, продолжается эвакуация жителей Херсонщины
11:03
Иран
Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV