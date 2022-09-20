Об этом сообщает Интерфакс Украина .

Это прокомментировал высокопоставленный европейский чиновник из Нью-Йорка журналистам по видеосвязи из Нью-Йорка.

"Для меня это означает нервозность в Москве, как я думаю, из-за отката на фронте. Что касается "референдума", то это витает в воздухе уже неделями, и в конце концов они попытаются это сделать, пытаясь добиться хоть какого-то успеха, который в любом случае законен не будет. Это то, как я это понимаю", – заявил он.

Что касается объявления возможных санкций для РФ, как и последующей военной помощи для Украины, чиновник сообщил, что ЕС "продолжает сотрудничать с США, Великобританией, Японией и другими". "Я не ожидаю объявлений здесь, в Нью-Йорке, но будет заседание Европейского совета в октябре, где будет продвижение по вопросам и санкций и военной поддержки", - добавил он.

20 сентября госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".