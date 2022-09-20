"Кремль нервничает": в ЕС прокомментировали планы России относительно "референдумов" и "военного" закона
В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте
Об этом сообщает Интерфакс Украина .
Это прокомментировал высокопоставленный европейский чиновник из Нью-Йорка журналистам по видеосвязи из Нью-Йорка.
"Для меня это означает нервозность в Москве, как я думаю, из-за отката на фронте. Что касается "референдума", то это витает в воздухе уже неделями, и в конце концов они попытаются это сделать, пытаясь добиться хоть какого-то успеха, который в любом случае законен не будет. Это то, как я это понимаю", – заявил он.
Что касается объявления возможных санкций для РФ, как и последующей военной помощи для Украины, чиновник сообщил, что ЕС "продолжает сотрудничать с США, Великобританией, Японией и другими". "Я не ожидаю объявлений здесь, в Нью-Йорке, но будет заседание Европейского совета в октябре, где будет продвижение по вопросам и санкций и военной поддержки", - добавил он.
- 20 сентября госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".
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