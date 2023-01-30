Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганщины ультиматум: либо РФ выйдет до 1 апреля на административные границы области, либо будут "кадровые решения", - говорится в сообщении.

"Причиной недовольства является провал мобилизации и логистического обеспечения армии врага на этом направлении. Именно на коллаборантов Кремль возлагает ответственность за неудачи", - добавили в ЦНС.

Там отметили, что пособники оккупантов, чтобы удовлетворить Москву, начали в регионе новую волну мобилизации.

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