Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики Института отмечают, что в своей речи министр обороны РФ Шойгу публично представил серию изменений российской оборонной политики, чтобы значительно увеличить численность российской армии. Шойгу предложил России восстановить Московский и Ленинградский военные округа, сформировать новый армейский корпус и 17 новых маневровых дивизий.

Шойгу предложил России сформировать новый армейский корпус в Карелии, две новые десантно-штурмовые дивизии, три новые мотострелковые дивизии в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, а также расширить семь бригад Северного флота и Западного, Центрального и Восточного военных округов до семи новых мотоциклов. расширении пяти имеющихся морских пехотных бригад в пяти морских пехотных дивизиях. Шойгу также предложил России сформировать пять артиллерийских дивизий для поддержки военных округов.

Он предложил увеличить численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников (весной 2021 года Шойгу заявил, что 380 тыс. россиян были военнослужащими по контракту), постепенное увеличение призывного возраста на военную службу с 18 до 21 года и повышение предельного возраста призывников с 27 до 30 лет. Однако Шойгу не уточнил сроки этих мер.

В ISW уверяют, очень маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, относящиеся к войне России в Украине. Формирование подразделений дорогостоящее и требует времени. К примеру, Россия не смогла полностью укомплектовать имеющиеся бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой она объявила в 2020 году.

Российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы для создания мощностей значительно сократились после полномасштабного вторжения России в Украину. Чистый обучающий потенциал России, вероятно, уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что Кремль использовал учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине, чем значительно ослабил их возможности.

Сообщается, что Россия привлекает белорусских инструкторов для обучения мобилизованных сил и возможно военнослужащих по контракту и срочников, что указывает на ограничение потенциала российской подготовки. Ведь русский офицерский корпус был разбит во время этой войны.

Однако предложения Шойгу можно считать увертюрой, чтобы успокоить сообщество милблогеров, обвинивших Кремль в несерьезном ведении войны или принятии мер, необходимых для победы в войне. Он также устанавливает информационные условия для проведения Кремлем будущих мобилизационных волн под рубрикой укомплектования этих формирований и существенного наращивания военной силы России в долгосрочной перспективе.

Напомним, сегодня ISW также отметил , что Путин не решится применить ядерное оружие, риторика о нем направлена только на успокоение внутренней аудитории и запугивание Запада.

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