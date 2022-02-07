Кремль не ожидает переломного момента в ситуации вокруг Украины после переговоров Макрона и Путина, - Песков
В Москве не ждут переломного момента в ситуации вокруг Украины и разрядки напряжения в Европе после встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Конечно, ситуация слишком сложная, чтобы ждать решительных переломов в ходе одной встречи", - сказал представитель Путина на вопрос, предполагает ли Кремль, что переговоры президентов станут переломными и рассеят опасения Запада относительно ситуации в Украине.
По его словам, Макрон едет в Москву с определенными идеями о возможных вариантах разрядки напряженности в Европе и собирается ими поделиться с Путиным.
"Очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для Российской Федерации - все, что связано с этими основными проблемами", - заявил Песков.
Он добавил, что тема "Северного потока - 2" и вопросы газовой сферы не будут центральными на переговорах президентов России и Франции, но могут упоминаться.
Напомним, сегодня, 7 февраля, лидер Франции Эммануэль Макрон посетит Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным, после чего на следующий день приедет в Киев.
- В преддверии поездки в Москву Макрон обсудил с президентом США Джо Байденом усилия по сдерживанию военного наращивания РФ у границ Украины.
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