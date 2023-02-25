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Кремль не комментировал годовщину вторжения в Украину, потому что не достиг "никаких значимых успехов", - ISW

25 февраля, 2023 суббота
05:37
война с Россией

Власти России никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину из-за того, что не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей.

Об этом пишут специалисты Института изучения войны ISW.

Кремль никак не прокомментировал первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, вероятно потому, что Россия не смогла достичь ни одной из своих заявленных целей и не имела значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Президент России Владимир Путин и его администрация не сделали никаких заявлений по поводу этой годовщины, хотя неоднократно выступал на публике за последние три дня.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал провокационные заявления о том, что Россия победит в войне, и добавил, что для достижения своих целей России жизненно важно "отодвинуть угрожающие границы (России – ред.), как можно дальше, даже если это границы Польши».

"Заявления Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистические максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значительных успехов после года дорогостоящей войны в Украине", – говорится в отчете института.

Аналитики предполагают, что российские чиновники, вероятно, ищут поддержки у китайских производителей из-за ограничений, наложенных международными режимами санкций на российскую оборонную промышленность.

Эксперты напоминают, что правительство Великобритании и Министерство финансов США 24 февраля объявили о новых санкциях и мерах по запрету экспорта, направленных на отрасли, организации и отдельных лиц, поддерживающих российский военный потенциал.

Кроме того, говорится в отчете, правительства западных стран 24 февраля сделали различные заявления о предоставлении военной помощи Украине.

Также эксперты отмечают, что Кремль ужесточил информационную подготовку к возможной операции под чужим флагом в оккупированном Россией Приднестровье (Молдова).

Некоторые российские милблогеры усилили риторику Кремля, утверждая, что ситуация вдоль украино-приднестровской границы становится все более напряженной, отмечают эксперты. И напоминают, что 24 февраля молдавские официальные лица продолжали отрицать российские заявления, характеризуя их как "агрессивную дезинформацию" или "психологическую операцию".

Владимир Путин
оккупированные территории
потери окуппантов
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