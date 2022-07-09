Оппозиционер поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Наибольшие проблемы, связанные с действиями Вооруженных сил Украины - крейсер "Москва", обстрел газовых платформ в Черном море - Кремль говорит "нет, это где-то покурили не там, детонация, еще что-то". Российская верхушка избегает во всех случаях винить Украину "Вот последний раз именно с Белгородом сказали, что будто ВСУ. А до этого они все время избегали этих заявлений. Почему? Они не хотят именно провоцировать население", - отметил Фейгин.

Политик добавил, что в случае прямого обвинения ВСУ во взрывах на территории РФ, россияне будут спрашивать у властей, что же они делают для их защиты.

"Эта вся нервозность, когда уже требуют от губернаторов, от Путина, от минобороны: "Вы нас защищаете? А что вы делаете?". То есть возникает напряжение. Вот в пограничных областях хотят оккупировать. Ну и ничего страшного, все нормально. Подумаешь, нефтебаза взорвалась. Начиналось ли с Миллерово в Ростовской области, с военного аэродрома. На все отвечают, что не надо обращать внимание", - заметил Марк Фейгин.

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